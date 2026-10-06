«Если это возможно»: Рубио сделал новое заявление о мире на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о работе над прекращением боевых действий на Украине. В ходе визита в Исландию глава американской дипломатии в беседе с журналистами, трансляцию которой вел телеканал DWS News, подчеркнул стремление США выступить посредником в урегулировании кризиса.

«Что касается Украины, в настоящий момент вы сосредоточены на том, чтобы добиться завершения конфликта, если это возможно», — заявил Марко Рубио. Госсекретарь добавил, что Белый дом готов активно включиться в процесс поиска мирного решения. «Мы можем сыграть свою роль в прекращении этой войны. Мы хотим играть конструктивную роль», — заверил он представителей СМИ.

"Разумеется, мы следим за развитием событий там и видим, что движение происходит не в том направлении", - также сказал он журналистам, говоря о перспективах урегулирования конфликта.

Отвечая на прямой вопрос о возможности членства Киева в НАТО, Рубио дал понять, что эта тема на текущий момент не является актуальной. «Что касается вашего вопроса, здесь нельзя ответить просто «да» или «нет», — отметил госсекретарь.

По словам Рубио, перспективы расширения альянса за счет Украины сталкиваются с отсутствием необходимого согласия среди всех стран-участниц, что делает вступление невозможным в текущих условиях. «Можно лишь сказать, что на данный момент вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит на повестке дня», — пояснил он. Главным аргументом Вашингтона для отказа от обсуждения интеграции Киева в НАТО стала необходимость остановить кровопролитие, поскольку, как выразился госсекретарь, «число погибших очень велико».

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