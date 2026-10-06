Эстония вводит усиленный досмотр на границе с Латвией из-за нелегалов

Сотрудники полиции и пограничной службы Эстонии перешли на более строгий режим проверок на латвийском направлении. Поводом стал заметный скачок незаконных пересечений. Об этом проинформировал телерадиовещатель ERR.

По сведениям Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), за одну только минувшую неделю на этом участке остановили 41 человека. Все они прибыли в Эстонию из Латвии, не имея законных оснований. Теперь представители PPA тщательнее досматривают людей и транспорт, прибывающий от соседей.

Среди тех, кого задержали, больше всего граждан Сомали. Затем идут уроженцы других государств Восточной Африки, а также Индии, Пакистана и Бангладеш.

Руководитель патрульной службы юго-восточного отделения PPA Игорь Богданов рассказал, как организована работа. Особое внимание, по его словам, уделяют железной дороге и автотрассам. Там проверяют как пассажиров, так и транспортные средства.

Он также отметил, что PPA уведомила гостиницы и другие структуры, включая автобусные компании. Их попросили сообщать обо всём, что покажется странным или вызовет подозрения.

Ранее сообщалось, что Эстония перемещает военных ближе к границе с Россией. Первую бригаду республики собираются разместить примерно в 50 километрах от неё. Передислокация нужна, чтобы сосредоточить главные силы соединения у восточных рубежей. Параллельно Эстония начала устанавливать первые бетонные бункеры на юго-восточном направлении.

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