Еврокомиссар Коц заявила, что Грузия остается кандидатом в Евросоюз "на бумаге"

Еврокомиссар о вопросам расширения Марта Кос сказала, что Грузия остается страной-кандидатом на вступление в Европейский союз "только на бумаге".

Кос заявила, что сожалеет о таком развитии событий, и предположила, что перспективы отношений ЕС с Грузией будут во многом зависеть от позиции государств-членов сообщества.

Как сообщалось, Еврокомиссия планирует представить ориентировочные дорожные карты для Черногории, Албании, Молдавии и Украины. Грузия в списке отсутствовала.

Статус кандидата в ЕС Черногория имеет с 2010 года, Албания с 2014 года, а Украина и Молдавия с 2022 года. В том же статусе с 1999 года пребывает Турция, с 2005 Северная Македония, а с 2012 Сербия.

Грузия получила официальный статус кандидата в члены ЕС 14 декабря 2023 года, но Брюссель потребовал от страны проведения реформ, а через год переговоры были приостановлены.

Читайте материал "Politico рассказало о последствиях досрочных выборов в Испании для всего ЕС"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX