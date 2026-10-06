«Европа на грани нервного срыва»: в ЕС готовят торговую войну

Economist: инструмент для торговых войн говорит о близости ЕС к нервному срыву

Франция и Германия инициировали создание нового экономического механизма, который позволит Евросоюзу применять масштабные ответные меры в торговых спорах. Об этом сообщает журнал Economist.

«Однако некоторые могут решить, что Европа близка к нервному срыву», - пишет автор, указывая на неустойчивое состояние европейских институтов.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон направили в Еврокомиссию предложение о создании нового экономического инструмента, позволившего бы ЕС реагировать на введенные против него пошлины или санкции. Журналисты расценивают это, как подготовку к противостоянию с США и Китаем.

«Китай не упоминается в письме напрямую, однако оно направлено именно против него», — подчеркивает издание.

В Пекине уже отреагировали на эту инициативу, воспринимая её как тактический ход Европы перед предстоящими торговыми переговорами. Ожидается, что данное предложение вызовет серьезное раздражение у китайского руководства, которое ранее уже предупреждало о готовности к «решительным ответным мерам».

Напряженность в отношениях между Европой и её торговыми партнерами нарастает уже длительное время. Еще в мае издание New York Times сообщало, что ЕС балансирует на грани полномасштабной торговой войны из-за опасений за судьбу собственной промышленности, которая не выдерживает конкуренции с потоком дешевых товаров из КНР. Теперь, с появлением нового механизма, европейские власти демонстрируют готовность к прямой конфронтации, что, по оценкам наблюдателей, лишь усугубляет нестабильность на мировом рынке.

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