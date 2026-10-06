ФБР отстранило подрядчика из-за хищения данных сотрудников

По данным Reuters, которое ссылается на высокопоставленного представителя ведомства, ФБР США отстранило подрядчика, причастного к хищению большого объёма данных сотрудников бюро.

Как заявил агентству Бретт Летерман, курирующий в ФБР кибербезопасность, инцидент произошёл из-за того, что подрядчик не установил обновление безопасности, после чего ФБР отказалось от его услуг и приняло все необходимые меры для снижения дальнейших рисков и защиты сотрудников.

Источники Reuters утверждают, что речь идёт о платформе управления персоналом PeopleSoft, которую обслуживала компания Accenture, однако агентство не смогло сразу установить, о каком именно подрядчике идёт речь и каков его текущий трудовой статус.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил расстрел виновника стрельбы на базе Форт-Худ в 2009 году.