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Политика 1612

ФБР отстранило подрядчика из-за хищения данных сотрудников

Reuters: ФБР отстранило подрядчика из-за инцидента с хищением данных сотрудников

Reuters: ФБР отстранило подрядчика из-за инцидента с хищением данных сотрудников
Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным Reuters, которое ссылается на высокопоставленного представителя ведомства, ФБР США отстранило подрядчика, причастного к хищению большого объёма данных сотрудников бюро.

Как заявил агентству Бретт Летерман, курирующий в ФБР кибербезопасность, инцидент произошёл из-за того, что подрядчик не установил обновление безопасности, после чего ФБР отказалось от его услуг и приняло все необходимые меры для снижения дальнейших рисков и защиты сотрудников.

Источники Reuters утверждают, что речь идёт о платформе управления персоналом PeopleSoft, которую обслуживала компания Accenture, однако агентство не смогло сразу установить, о каком именно подрядчике идёт речь и каков его текущий трудовой статус.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил расстрел виновника стрельбы на базе Форт-Худ в 2009 году.

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Автор:
ФБР США