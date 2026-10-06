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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 706

Франция объявила о выделении гуманитарной помощи Йемену

Барро: Франция выделит $3,36 млн на преодоление гуманитарного кризиса в Йемене

Барро: Франция выделит $3,36 млн на преодоление гуманитарного кризиса в Йемене

Франция пообещала выделить дополнительные 3,36 миллиона долларов на поддержку Йемена на фоне того, как в стране почти 200 тысяч человек оказались внутренне перемещенными.

Об этом сообщил группе гуманитарных организаций в Париже министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, слова которого приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно заявлению главы французского МИД, наступление поддерживаемых Ираном хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе спровоцировало гуманитарный кризис.

Барро указал, что в ответ на эту трагедию он решил выделить дополнительные 3 миллиона евро (3,36 миллиона долларов) поддержки, в результате чего общая сумма помощи, выделенной населению Йемена превысила 7 миллионов евро в 2026 году. 

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Автор:
Франция Йемен Париж Иран
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня