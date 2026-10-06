Франция объявила о выделении гуманитарной помощи Йемену

Франция пообещала выделить дополнительные 3,36 миллиона долларов на поддержку Йемена на фоне того, как в стране почти 200 тысяч человек оказались внутренне перемещенными.

Об этом сообщил группе гуманитарных организаций в Париже министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, слова которого приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно заявлению главы французского МИД, наступление поддерживаемых Ираном хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе спровоцировало гуманитарный кризис.

Барро указал, что в ответ на эту трагедию он решил выделить дополнительные 3 миллиона евро (3,36 миллиона долларов) поддержки, в результате чего общая сумма помощи, выделенной населению Йемена превысила 7 миллионов евро в 2026 году.