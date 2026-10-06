Франция показала зубы: подлодка провела пуск баллистической ракеты

Франция провела успешные испытания стратегической баллистической ракеты M51.3, запустив ее с атомной подводной лодки в Атлантическом океане. Как сообщает издание 20 minutes со ссылкой на министерство вооруженных сил страны, пуск был осуществлен 6 октября с борта субмарины «Le Vigilant» у побережья Финистера.

«Первый пуск стратегической баллистической ракеты M51 в версии M51.3 был осуществлен 6 октября с атомной подводной лодки с баллистическими ракетами», — приводит газета заявление военного ведомства. В министерстве уточнили, что испытания прошли без использования ядерного заряда, а траектория полета ракеты пролегала над Северной Атлантикой, «в нескольких сотнях километров от любого побережья».

За ходом операции, получившей название «SMERTRIOS», лично наблюдал президент Франции Эммануэль Макрон, находившийся на борту фрегата военно-морских сил. Эксперт по стратегическим вооружениям Этьен Маркуз в своем аккаунте в социальной сети X отметил, что это был первый «операционный» пуск версии M51.3 с подводного носителя, подтверждающий готовность субмарины к выполнению боевых задач после длительного ремонта.

Модернизированная ракета M51.3, стоящая на вооружении с 2025 года, обладает повышенной дальностью, точностью и способностью преодолевать современные системы противоракетной обороны. Как отмечает министерство, новая версия «обеспечивает надежность океанического компонента [ядерных сил] перед лицом эволюции противоракетной обороны противника». В настоящее время французская оборонная промышленность уже приступила к разработке следующей версии ракеты — M51.4, которая будет использоваться как на действующих подлодках, так и на перспективных субмаринах третьего поколения.

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