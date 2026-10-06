Франция стала бомбой замедленного действия для ЕС

Politico: ситуация во Франции может угрожать экономике и единой валюте Европы

Ухудшающаяся политическая и финансовая ситуация во Франции усиливает опасения, что это может угрожать экономике и единой валюте Европы, пишет Politico. Издание сравнивает риски с долговым кризисом 2011 года.

По данным статьи, стоимость заимствований Франции стремительно растет, а напряженность на финансовых рынках распространяется за пределы страны. У Франции не было сбалансированного госбюджета более 30 лет.

С 2019 года стране не удается удержать дефицит в пределах согласованного с ЕС лимита. Причина — стремительный рост расходов на пенсионную систему и другие сферы.

На конец второго квартала долговая нагрузка Франции составила 119% от ВВП, или рекордные €3,5955 трлн. Доходность французских десятилетних гособлигаций 2 октября максимально достигала 4,994% — рекорда с июля 2002 года.

Разница в доходности с германскими бумагами начала расти после ковида и особенно после объявления Эммануэля Макрона о досрочных парламентских выборах в 2024 году. С того момента в стране сменилось три премьер-министра, а будущие выборы президента намечены на 2027 год.

В понедельник курс евро к доллару упал до минимума с середины мая прошлого года. Премии за страновой риск начали расти также для Италии, Бельгии и Греции.

Более половины французского долга принадлежит иностранным инвесторам, которые быстрее выходят из активов при нестабильности. ЕЦБ мог бы вмешаться, но для Франции это потребовало бы масштабных мер, реализовать которые до выборов практически невозможно.

Госдолг Франции пробьет исторический максимум за 48 лет.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX