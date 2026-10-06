Генерал назвал возможные регионы запуска дронов на Москву

БПЛА по Москве могли лететь из Сум, Днепра и Харьковской области

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с News.ru предположил, что украинские силы могли запускать беспилотники в сторону Москвы с подконтрольных Украине приграничных территорий. По его словам, речь идёт о Сумах, Днепре и Харьковской области.

Липовой пояснил, что в момент взлёта дронов фиксируются места пуска, после чего российские военные наносят по ним серьёзный удар. Военный подчеркнул, что большинство аппаратов, летевших на столицу, было сбито ещё в приграничной зоне. До Москвы, по его словам, смогли добраться лишь единичные беспилотники.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в сторону столичного региона направлялись более 650 украинских беспилотников. Об этом он заявил, комментируя ситуацию с атакой.

Ранее сообщалось, что за сутки российские силы ПВО уничтожили 1750 украинских беспилотников самолётного типа и 17 крылатых ракет «Фламинго».

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