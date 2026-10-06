«Герани» ударили по 2 радиолокационным станциям ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударах по двум РЛС на Украине

Российские военные применили дроны «Герань» против 2 радиолокационных станций украинской армии. 6 октября об этом проинформировало Минобороны России. Удары пришлись на объекты в Полтавской и Одесской областях.

В районе Миргорода Полтавской области поражена станция обнаружения воздушных целей П-37 «Меч». В районе Кагарлыка Одесской области удар нанесли по РЛС 35Д6.

Как отметили в военном ведомстве, средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили результативное поражение обеих целей.

Помимо этого, в Минобороны России рассказали об авиаударе по месту временного расположения одного из подразделений 15-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Оно находится рядом со Святогоровкой в Донецкой Народной Республике.

Для его поражения экипажи ВКС России задействовали авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции.

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