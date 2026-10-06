Горящий у "Сириуса" танкер был атакован морскими дронами

Министр транспорта Андрей Никитин провел экстренное заседание штаба по ликвидации последствий возгорания танкера «Афрамакс Рио» в Черном море. Как выяснилось, судно, перевозившее груз нефти под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами, что привело к масштабному возгоранию нефти в акватории.

«Экипаж в составе 23 человек (все — граждане Индии) спасен, по предварительной информации пострадавших нет», — сообщает Минтранс России в своем канале в мессенджере «Макс». На данный момент ситуация остается сложной: из-за высокой интенсивности пламени пожарные суда пока не могут безопасно подойти к танкеру. В ведомстве подчеркивают, что имеющихся сил и средств для борьбы с огнем достаточно, и к активной фазе тушения приступят сразу после снижения температуры горения.

Ранее глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщал в мессенджере «Макс», что в Черном море горит танкер. По его словам, в целях безопасности были закрыты пляжи.

Позже мониторинг не подтвердил угрозу для здоровья людей. Согласно последним данным Росгидромета, концентрация вредных веществ в воздухе в районе «Сириуса» остается «кратно ниже предельно допустимых концентраций» и не представляет опасности для населения. Экстренные службы продолжают следить за состоянием воды и атмосферы.