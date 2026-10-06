Грозная сила: Латвия снова отправляет в Ирак целых трех солдат

Латвия снова планирует отправить трех солдат для участия в миссии НАТО в Ираке

Латвия решила продемонстрировать «военную солидарность» со стратегическими партнерами, отправив в Ирак трех военнослужащих. Кабинет министров страны уже поддержал решение о продлении участия в миссии НАТО до 1 ноября 2028 года, теперь свое слово должен сказать сейм.

«Кабинет министров поддержал продление участия военнослужащих Национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2028 года», — отрапортовала пресс-служба министерства обороны.

История латвийского присутствия в Багдаде началась в 2020 году, но в марте 2026-го, после того как США и Израиль нанесли удары по Ирану, руководство НАТО приняло решение об эвакуации, и трое латвийских военных вернулись домой. Спустя полгода Рига решила снова направить трех солдат.

В министерстве обороны подчеркивают, что такая поддержка важна для имиджа страны. «Участие в миссии показывает Латвию не только как потребителя, но и как поставщика возможностей в области безопасности и обороны», — заявили в ведомстве.

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