«Ислам захватывает страну!»: Трамп объяснил протесты во Франции

Президент США Дональд Трамп резко высказался о масштабных беспорядках, охвативших Францию на фоне студенческих протестов. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social глава американского государства заявил, что истинная причина происходящего на улицах французских городов кроется вовсе не в проблемах образования, а в последствиях неконтролируемой миграции.

«То, что происходит во Франции, — это не что иное, как неконтролируемая массовая миграция. Речь идет не о школах, а об исламе, который хочет захватить некогда великую страну», — написал Дональд Трамп.

По данным крупного студенческого профсоюза Union Étudiante, сегодня на улицы по всей стране вышли около полумиллиона участников протестов. «Нас 450 тысяч по всей Франции! Это исторический момент», — заявили организаторы протестов. Только в Париже, как сообщает телеканал BFMTV, численность манифестантов достигла 100 тысяч человек.

Изначально мирные студенческие акции быстро переросли в открытые столкновения с полицией. В центре Парижа сейчас протестующие забрасывают правоохранителей камнями и фейерверками, а полиция в ответ применяет слезоточивый газ и шумовые гранаты. Беспорядки сопровождаются погромами. В офисе агентства по трудоустройству участники акции перевернули мебель и устроили разгром. В настоящее время в ходе столкновений задержаны тысячи человек, большинство из которых — несовершеннолетние.

Читайте материал: "«Пока горит Франция»: Макрона разнесли за пуск ракеты в разгар кризиса"