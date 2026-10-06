Российская спутниковая сеть «Рассвет», находящаяся на стадии предпусковой подготовки, уже вызвала приступы паники среди западных экспертов. Бывший глава корпорации Google и технический консультант Эрик Шмидт в интервью журналу The Economist заявил, что технологический прогресс России в сочетании с избыточными ресурсами ставит Запад в критическое положение.

«Как только её запустят, заблокировать её будет невозможно. Это значит, что Россия сможет выискивать свои цели по всей территории Украины», — подчеркнул Шмидт, оценивая перспективы новой российской системы, работающей по принципу mesh-сетей. Эксперт признал, что Москва успешно меняет правила игры, внедряя инновации в производство планирующих бомб и модернизируя беспилотники, что позволяет эффективно продолжать специальную военную операцию, несмотря на помощь стран НАТО Украине.

Шмидт особо отметил катастрофическое отставание западных стран в вопросах обороны, указав на острый дефицит противобаллистических ракет Patriot. По его словам, попытки Европы и США противостоять российской мощи терпят крах из-за неэффективного распределения средств. «У европейцев, с которыми я общался, та же проблема, что и у американцев. Они занимаются не тем», — заявил консультант, добавив, что на создание более совершенного вооружения у западных стран просто нет денег.

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