Член партии «Альтернатива для Германии» Тобиас Рауш избран председателем регионального парламента Саксонии-Анхальт, передает телерадиокомпания MDR. За него проголосовали 48 депутатов.

Против Рауша проголосовали 29 депутатов, пятеро воздержались. 6 октября проходит первое заседание нового ландтага Саксонии-Анхальт.

Это первый случай, когда представитель АдГ возглавил региональный парламент в Германии. Других деталей голосования не приводится.

На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт 6 сентября ХДС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем получил 17,2%. Партия потерпела поражение в этом регионе.

О том, как избрание Рауша повлияет на работу ландтага, не сообщается. Комментариев других партий по этому поводу в публикации нет.

По итогам выборов в Берлине 20 сентября ХДС уступил первое место «Левым». В тот же день на выборах в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании ХДС впервые не преодолел пятипроцентный барьер.

АдГ стабильно наращивает представительство в региональных парламентах Германии. Партия выступает против поставок оружия Украине и за переговоры с Москвой, а также критикует курс НАТО.

АдГ вновь бьет рекорды в Германии.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX