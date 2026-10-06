Иванка Трамп принята в эксклюзивный клуб: даже Безоса не взяли

Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер приняты в эксклюзивный загородный клуб «Индиан Крик» в Майами, тогда как Джефф Безос и Лорен Санчес всё ещё ждут членства. По данным, пара получила одобрение, несмотря на необычно медленный процесс приёма, с которым сталкиваются даже самые богатые жители острова.

Сообщается, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер получили доступ в круг общения в Майами, который заставил ждать даже некоторых из их самых богатых соседей. Согласно данным, пара была принята в загородный клуб «Индиан Крик».

«Кушнеры действительно вступили», — сообщил неназванный источник, добавив, что скоро будет разослано «уведомление о вступлении». Отмечается, что Джефф Безос и Лорен Санчес ещё не получили членства. В августе стало известно о необычно медленном процессе приёма, с которым сталкиваются известные жители острова Индиан-Крик. Но оказалось, что одновременно, пока Иванка и Джаред уже были близки к принятию в «братство», Безос и Санчес всё ещё знакомились с членами клуба.

Владение недвижимостью по соседству не означало автоматического открытия дверей в частную жизнь острова. Безосу и Санчесу приходится ждать, несмотря на значительные инвестиции в остров. Согласно опубликованным данным, основатель Amazon приобрёл три объекта недвижимости общей стоимостью около 234 миллионов долларов. Американская пресса также сообщила, что в феврале пара посетила ежегодную вечеринку клуба, где Безос пообщался с членами клуба, надеясь получить допуск.

Членство обеспечивается доступ к частному полю для гольфа, клубным домам в стиле средиземноморской виллы и бассейну с видом на Майами, но удобства — это только часть привлекательности. Принятие также означает, что все становятся частью тщательно охраняемого сообщества, давние члены которого могут иметь корни, уходящие в поколения.

Ранее сообщалось, что шансы Безоса и Санчеса по-прежнему остаются многообещающими. В августе источник сообщил Page Six, что пара, скорее всего, в конечном итоге будет принята, при условии, что они потратят время на знакомство с сообществом.

«Люди должны знать их», — пояснил источник. Издание описало процесс, в котором участие и личные связи имели значение даже для соискателей, привыкших открывать двери практически везде. Это различие занимало центральное место. Так, знаменитая уединённость Индиан-Крик может привлекать известных домовладельцев, но покупка дома и членство в загородном клубе — это разные вещи. Для Иванки и Джареда, согласно последним данным, второй этап наконец достигнут, а для их столь же узнаваемых соседей ожидание, как сообщается, продолжается.