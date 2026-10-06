Израиль готовит удар по Ирану без участия США

Турецкое агентство Anadolu Ajansi, ссылаясь на израильские СМИ, пишет: Израиль прорабатывает сценарии резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке и новых военных шагов против Ирана. Действовать Тель-Авив может как вместе с Вашингтоном, так и самостоятельно.

Армия Израиля рассматривает потенциальный удар по Ирану и поддерживает плотное взаимодействие с CENTCOM — разведывательное и оперативное. Также израильская сторона готовится к возможным превентивным или ответным мерам, если атакует Иран.

США в ближайшие недели собираются перебросить в Израиль дополнительные силы и авиацию. Сейчас там находится около 3000 американских военных. Среди них расчёты ПВО, лётчики, технический персонал и логисты.

Cursor Info сообщает: Израиль может открыть новый фронт против Ирана в Ираке. После вывода американских войск из Ирака Тегеран способен получить стратегический коридор, который Израиль хочет перекрыть. По данным издания, Вашингтон разрешил израильской авиации действовать в воздушном пространстве Ирака и Иордании. Это может открыть путь к ударам по объектам иранских союзников.

Iran Intl передаёт: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник предсказал неизбежное падение режима в Иране. Главнокомандующий вооружёнными силами Ирана Али Абдоллахи предупредил, что новый конфликт охватит весь регион. «Если начнётся новая война, её пламя охватит всех», — сказал он. Он добавил, что Иран ответит немедленно и без ограничений, если США нанесут ещё один удар. По его словам, это не зависит от того, произойдёт ли это до или после выборов в конгресс или по настоянию Израиля.

Эти сообщения появились на фоне заявления главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Он сказал, что Тегеран готов продолжать дипломатические усилия ради «справедливого решения». В конце сентября Иран через катарских посредников выдвинул Вашингтону 7 условий для открытия Ормузского пролива. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не приняла иранские условия. Вероятность новых ударов Израиля или США до промежуточных выборов в США в ноябре оценивается как «относительно низкая».

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