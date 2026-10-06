Израиль замер в ожидании удара ХАМАС в годовщину атаки на Газу

Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание поднять уровень готовности армейских частей в секторе Газа. Это решение принято накануне очередной годовщины нападения ХАМАС, которое произошло 7 октября. Кац обещал, что на любые провокации последует жёсткий ответ. Об этом пишет The Times of Israel.

По его словам, если израильские силы пострадают, то ответственность и высокую цену понесут ХАМАС и жители Газы. Военным в анклаве поручено повысить готовность и просчитать все возможные сценарии. Министр добавил: у Израиля есть разведсведения, что ХАМАС намерен попытаться атаковать его подразделения в Газе именно в этот день.

Одновременно израильская сторона сообщила о перекрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором Газа. Полную изоляцию палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан вводят с 5 по 7 октября. Это приурочено к третьей годовщине нападения боевиков ХАМАС. Сведения распространило управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

Нападение ХАМАС на Израиль случилось 7 октября 2023 года. В тот день погибли около 1200 человек, а 251 попал в заложники. Ответом Израиля стала военная операция в анклаве. Её цели — ликвидировать военные и политические структуры ХАМАС, а также вернуть похищенных.

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