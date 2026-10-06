Хуситы сообщили, что ими были отброшены правительственные силы Йемена

Официальный представитель йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сари заявил, что повстанцами были отброшены правительственные силы при попытке их продвижения к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Соответствующее заявление представителя хуситов приводит катарский телеканал Al Jazeera.

По словам Сари, хуситы нанесли удары по силам международно признанного правительства Йемена 10-ю баллистическими ракетами.

Представитель движения добавил, что в результате атак со стороны повстанцев правительственные силы понесли десятки жертв среди личного состава, а также ими было уничтожено несколько транспортных средств.