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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 1427

Хуситы сообщили, что ими были отброшены правительственные силы Йемена

Сари: хуситы пресекли продвижение правительственных сил Йемена к Баб-эль-Мандебу

Сари: хуситы пресекли продвижение правительственных сил Йемена к Баб-эль-Мандебу
Фото: Osamah Yahya/dpa/Global look press

Официальный представитель йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сари заявил, что повстанцами были отброшены правительственные силы при попытке их продвижения к Баб-эль-Мандебскому проливу.

Соответствующее заявление представителя хуситов приводит катарский телеканал Al Jazeera.

По словам Сари, хуситы нанесли удары по силам международно признанного правительства Йемена 10-ю баллистическими ракетами.

Представитель движения добавил, что в результате атак со стороны повстанцев правительственные силы понесли десятки жертв среди личного состава, а также ими было уничтожено несколько транспортных средств. 

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Автор:
Йемен
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня