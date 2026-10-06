Хуситы заставили саудовцев отступить в двух провинциях Йемена

Хуситы сообщили об ударах по саудовским войскам в двух провинциях Йемена

Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нападениях на саудовских военных в двух провинциях Йемена. По их данным, были потери среди людей и повреждена боевая техника. Такие сведения привёл представитель движения Яхья Сариа.

Сариа уточнил, что за минувшие часы его формирования десятки раз били по объектам саудовских военных восточнее Эль-Джауфа. Одновременно они атаковали места сосредоточения саудовских войск в Марибе.

По его словам, обе вылазки принесли саудовской стороне потери среди военнослужащих, а также привели к уничтожению огнём части боевых средств. Представитель добавил, что некоторые подразделения коалиции под давлением хуситов оставили позиции в Таизе.

Ещё 5 октября руководитель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими сообщил о запуске широкой операции «Рассвет Йемена». Она нацелена на освобождение столицы от мятежников.

Правительственные силы при авиационной поддержке коалиции аравийских стран выдавили отряды хуситов из Зубаба и вновь взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Воздушную защиту наступавшим сухопутным силам Йемена обеспечивали 100 истребителей, выделенных союзом, который возглавляет Эр-Рияд.

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