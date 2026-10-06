Киев обвинил Россию в попытке сделать Чёрное море непригодным для судоходства

Владимир Зеленский выступил с обвинениями в адрес России, заявив, что в болгарских водах были атакованы гражданские суда. По его словам, украинские силы обороны операций в этом районе не проводили. Он назвал произошедшее продолжением попыток Москвы сделать западную часть Чёрного моря непригодной для судоходства. Зеленский утверждает, что Киев уточнил данные с болгарской стороной, а украинские ВМС связались с коллегами в Болгарии; по его версии, речь идёт о комбинированной атаке морскими и воздушными дронами.

Однако Болгария заявление украинского лидера не подтверждает. Министр обороны страны Димитр Стоянов после вечернего заседания правительства сообщил, что конкретики нет и подтвердить, российские это дроны или украинские, невозможно.

Стоянов отметил, что у него есть личное мнение о принадлежности беспилотников, но без обломков или иных доказательств он не считает возможным его озвучивать. Он также назвал утверждения о российском происхождении дронов догадками и спекуляциями.

Ранее Минобороны России сообщало об ударах по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. В частности, в порту Южный был поражён танкер с ГСМ для ВСУ, а в районе Маяков — грузовые автомобили с военными грузами.

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