Киев пригрозил отказом от ЕС из-за лимитов на зерно

Politico: Украина не примет членство в ЕС с лимитами на зерно

Киев не согласен на новую схему вступления в Евросоюз, если для украинского зерна на рынках стран блока введут бессрочные квоты. Об этом Politico сообщило, сославшись на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого.

В публикации отмечается: Киев не примет членство, если доступ к зерновым рынкам союза окажется закрыт.

Высоцкий пояснил изданию, что ограничения на ввоз украинского продовольствия в ЕС на время переходного периода после вступления Киев допускает. Но политику постоянных лимитов он не принимает. По мнению министра, такие меры противоречат самой сути пребывания в Евросоюзе.

Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей. В их числе свободное перемещение работников и услуг, сельское хозяйство и отдельные товары.

В Еврокомиссии подтвердили предложение сохранять ограничения для Украины после вступления

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