Киев проиграл воздушную войну: стало известно, что помогло ПВО РФ отразить налет

Массированный налет украинских дронов на столичный регион не достиг намеченных Зеленским целей, и это во многом результат работы по совершенствованию российской противовоздушной обороны, которая все больше адаптируется к современным условиям. Зеленский проиграл воздушную войну, на которую сделал ставку. Так считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Как рассказал он в своем канале, противник несколько дней накапливал силы для массированного удара, снизив среднесуточное количество дронов в своих атаках до 100-200 единиц. В итоге в ночь на 6 октября он смог запустить в сторону Москву более 650 дронов. При этом враг рассчитывал «поразить очень важные объекты на территории Центрального региона, особенно в Московской области».

По словам Шурыгина, больше 30 дронов направлялись по тем траекториям, которые раньше выводили их в район Московского нефтеперерабатывающего завода.

«Но результат фактически нулевой. То есть из всех этих дронов до цели долетел один или два. ...Всё остальное было сбито и уничтожено или сбилось с пути. К сожалению, есть жертвы», – сказал эксперт.

По большому счету, отметил он, «Украина не достигла своей цели».

«Их воздушные удары, которые они пытаются выдавать за некий особый ответ, своей цели не достигают. Что прошлый налет (20 сентября. – «МК»), когда почти 1600 дронов было отправлено, что сейчас, когда была отправлена тысяча, – их эффект на выходе близок к полному нулю, – сказал Владислав Шурыгин. – ...Это говорит прежде всего о том, что совершенствуется наша ПВО. ПВО укрепляется на всех уровнях – укрепляется и войсковое ПВО, и местное».

Эксперт перечислил новации в технике и тактике ПВО, которые позволяют отбивать массированные вражеские атаки дронов. Например, начинается производство так называемого «Бредня» – системы подымаемых аэростатами сетей, которые достаточно эффективны против дронов самолетного типа. Они прекрасно могут прикрывать и наши основные объекты, в том числе НПЗ, сказал он.

Кроме того, важные объекты в разных регионах страны получают физическую защиту, возводятся инженерные сооружения, массивные решетчатые конструкции, которые являются вполне надёжной системой защиты на последнем рубеже.

«Мы видим развертывание новых рубежей войск ПВО, и мы видим, что активно идет развертывание в том числе и различных новых систем ближнего боя, то есть автоматических зенитно-пулемётных установок, производство которых начато, даже пушечных, – сказал эксперт. – ...Очень активно используется авиация, ...причем вся – от истребительной до вертолетной».

Вывод: «Наша ПВО все больше соответствует той угрозе, с которой мы сталкиваемся».

В то же время, по его словам, «почивать на лаврах» не приходится.

«Украина будет совершенствовать средства воздушного нападения, она будет тратить на это деньги. ...Начинает применять в том числе и баллистические ракеты, – сказал он. – ...Украина будет тоже пытаться так или иначе, но нащупывать, какие дыры в нашем небе, будет нащупывать какие-то уязвимые точки и будет наносить по ним удар».

Но главный вывод эксперта таков: Украина, которая заявляла, что с помощью своих дальних ударов поставит на колени Россию, уничтожит наши НПЗ, основные объекты и заводы, терпит поражение в воздушной войне.

«Наши удары становятся все более жесткими и чувствительными, – отметил эксперт. – Украинские удары не достигают тех целей, которые они ставят перед собой. Это ...звучит как приговор».

По его словам, Украина при помощи Запада почти полтора года готовилась к новому типу войны, анонсировала его, рассказывая о «стене дронов», о том, как 1000 украинских БПЛА (примененных в течение суток. – «МК») превратят жизнь россиян в ад. Но в ад превращается жизнь на Украине…

«Собственно, так и должно быть. Будем продолжать», – заключил Шурыгин.