Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход сообщила о масштабном оттоке населения из Киева и других украинских городов. В интервью YouTube-каналу «МаякUA» парламентарий выразила возмущение тем, что соотечественники используют сложную ситуацию для личного обогащения, взвинчивая цены на аренду квартир, товары и услуги для внутренних переселенцев.

«Я вам скажу не по ощущениям, а по факту — огромное количество людей выехало», — констатировала депутат. Скороход подчеркнула, что в таких городах, как Ужгород и Львов, стоимость жизни резко стала неоправданно высокой. По ее словам, ситуация доходит до абсурда: «Монако отдыхает». Она добавила, что в условиях текущей неопределенности попытки нажиться на своих согражданах выглядят крайне непорядочно.

Ранее в этом же интервью она предупредила, что страна стоит на пороге катастрофы из-за дефицита локомотивов, которые были массово повреждены в последние месяцы в результате удара дронов. «Если в ближайшее время не будет ничего сделано, у нас будет катастрофа», — подчеркнула Скороход.

Кроме того, депутат выступила с громким заявлением о планах Европы по решению миграционного кризиса через массовое переселение приезжих на украинскую территорию. По мнению парламентария, это приведет к тому, что Украина будет «уничтожена как нация».

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