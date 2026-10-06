Китайский историк Цзян Сюэцинь в эфире YouTube-канала заявил, что из-за внутренних проблем западные страны могут спровоцировать обострение украинского конфликта.

По его словам, история показывает, что когда протесты и беспорядки достигают такого масштаба, как сейчас во Франции, правительства обычно пытаются переключить внимание людей на внешние события, поэтому можно ожидать обострения конфликта между Украиной и Россией, а также между Европой и Россией.

Сюэцинь также высказал мнение, что европейские политики и СМИ будут постоянно придумывать новые поводы для обвинений в адрес россиян, и добавил, что риторика против России будет только нарастать, а США просто отойдут в сторону и позволят европейцам самим вырыть себе могилу, считая такой сценарий наиболее вероятным.

Ранее сообщалось, что экс-аналитик ЦРУ оценил происходящее в зоне СВО.