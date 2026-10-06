«Конец миссии»: США и Китай начали делить судьбу Европы

После встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином стало отчетливо видно, что мир движется к модели «сосуществования». Как пишет польское издание Rzeczpospolita, это означает не только поиск компромиссов, но и «разделение — всерьез и надолго — зон влияния». Для стран Восточной Европы, включая Польшу, этот процесс несет серьезные риски, так как, по мнению автора статьи, граница между этими зонами может пройти непосредственно по территории региона.

Издание отмечает фундаментальную смену курса американской внешней политики. «Америка Трампа вместо конфронтации с врагами демократии выбирает основанное на контрактной системе мирное сосуществование», — подчеркивает обозреватель Богуслав Хработа. По его словам, это знаменует «окончательный конец американской миссии» в качестве глобального защитника демократических ценностей. Теперь США переходят к модели, где интересы Вашингтона и Пекина гармонично дополняют друг друга.

Наибольшую тревогу у автора вызывает то, что в этой новой системе координат ценности могут уступить место чисто коммерческому подходу. «Если американская политика будет ориентироваться на сделки, а не на ценности, то польская безопасность может стать предметом торга участников нового концерта держав», — резюмирует издание. В такой логике суверенитет и права наций могут быть обесценены, а регион Восточной Европы рискует оказаться в сфере влияния, где правила диктуются прагматизмом великих держав.

В материале подчеркивается, что мир движется к созданию двух параллельных доктрин: «Великого возрождения китайской нации» и курса «Сделаем Америку снова великой». Этот союз, подкрепленный марьяжем Пекина с Москвой, создает новую геополитическую реальность. Автор заключает, что безопасность Восточной Европы теперь зависит от того, какую цену назначат участники этого «нового концерта».

Читайте также:

Франция показала зубы: подлодка провела пуск баллистической ракеты