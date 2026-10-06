«Конвульсивные попытки»: Мирошник ответил на кровавуют атаку ВСУ по Подмосковью

Массированная атака беспилотников на Московский регион стала попыткой киевского режима скрыть собственные неудачи на фронте путем террора против мирного населения. Об этом в своем Телеграм-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Развязав террористическую войну, Зеленский стремится перенаправить военные возможности, предоставленные Западом, на атаки по российским гражданским объектам», — сообщил Мирошник. Он охарактеризовал ночной налет как «конвульсивные попытки реанимировать свой несгибаемый имидж перед внешними спонсорами». По словам дипломата, эти действия лишь доказывают «неэффективность западных вложений в преступно-террористические проекты».

Масштаб ночного налета оказался беспрецедентным. Как сообщил в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в период с вечера 5 октября до раннего утра 6 октября в сторону региона было направлено 650 беспилотников, большая часть из которых была сбита силами ПВО на дальних подступах, а остальные на подлете к Москве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале подтвердил гибель двух человек. В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний мужчина, а в Барыбино под Домодедово спасатели извлекли из-под завалов частного дома тело 71-летнего пенсионера. Общее число пострадавших достигло девяти человек.

Удары нанесли серьезный ущерб гражданской инфраструктуре. По данным Воробьева, в семи муниципалитетах, включая Истру, Ступино и Дмитров, повреждено 47 частных домов. В селе Лобаново пострадали квартиры в многоквартирном доме и котельная, также зафиксированы повреждения автомобилей и складских помещений. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы.

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