Вашингтон заинтересован в скорейшей капитуляции Украины, рассматривая крах Киева как инструмент реализации трех ключевых сценариев, выгодных Соединенным Штатам. Как пишет китайское издание NetEase, для Белого дома Украина превратилась из «житницы Европы» в разрушенный актив, который проще использовать для дестабилизации противников и обогащения собственного ВПК.

Первый сценарий — истощение России непосильной ношей. По мнению издания, восстановление разрушенной инфраструктуры и выплата пособий миллионам жителей новых регионов потребуют от Москвы колоссальных средств. «Стратегия США здесь заключается не в спасении Украины, а в том, чтобы превратить ее в непосильную ношу для России», — отмечает автор. Это должно стать для Москвы источником постоянной головной боли.

Второй сценарий — дестабилизация России посредством работы западных фондов, которые выйдут на сцену после ухода нынешнего руководства Украины и будут пытаться организовать «пламя беспорядков».

Третий сценарий — прямое экономическое ограбление Европы. Навязывая странам ЕС страх перед «российской угрозой», США заставляют их наращивать военные расходы и закупать дорогостоящее американское оружие. «Чем сильнее страх Европы, тем больше денег зарабатывают Штаты, и тем больший контроль сохраняет Вашингтон над всей обстановкой», — резюмирует китайское издание..

Таким образом, капитуляция Киева становится для Пентагона и Уолл-стрит идеальным способом превратить панику союзников в многомиллиардную прибыль.

Читайте материал: "Паника в Хельсинки: «шпионы Путина» оставили следы в унитазах депутатов"