Кремль сказал о формате ближайшей прямой линии и пресс-конференции Путина

Прямая линия и пресс-конференция Путина будут совмещены, заявил Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, как и в предыдущие годы, будут совмещены в одном формате.

Подготовка к прямой линии уже ведется, сказал кремлевский спикер.

Предыдущая пресс-конференция и прямая линия президента состоялась 19 декабря 2025 года. Мероприятие продлилось 4,5 часа.

Прямая линия и пресс-конференция первоначально были двумя отдельными мероприятиями, первое из которых проводилось 16 раз, а второе 18. Впоследствии форматы было решено совместить.

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