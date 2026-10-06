Кровавая бойня в Ковеле: мужчина с топором атаковал посетителей ТЦ

В городе Ковель Волынской области произошло шокирующее нападение на граждан. Как экстренно сообщает украинский Telegram-канал «Запад Главное», неизвестный мужчина, вооружившись топором, совершил нападение на людей в торговом центре «Эпицентр».

"На Волыни мужчина с топором напал на людей в "Эпицентре", - говорится в сообщении канала.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек. Все они в срочном порядке были госпитализированы. В социальных сетях уже появились кадры, на которых видно, как медики доставляют раненых в приемное отделение местной больницы. На видео зафиксировано, как пострадавших переносят из машин скорой помощи на каталки, при этом у одного из них заметна повязка на голове.

На месте происшествия работает усиленная группа правоохранительных органов. Территория торгового центра оцеплена, проводятся следственные действия.

На данный момент официальные комментарии со стороны Национальной полиции Украины еще не поступали. Личность нападавшего, как и причины, побудившие его к столь агрессивным действиям, остаются неизвестными. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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