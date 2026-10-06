Крысы и холод: почему французские школьники объявили войну системе

Францию захлестнула крупнейшая за последние десятилетия волна молодежных протестов не просто так. Как сообщает издание The Guardian, причиной яростного бунта стало критическое состояние французской системы образования из-за нехватки финансирования. Британские журналисты описали ужасы французских школ. Трудно себе представить, что такое творится в одной из ведущих европейских стран.

«В некоторых случаях — да, особенно в отдельных городах и малообеспеченных пригородах: протекающие крыши, крысы в коридорах, дыры в стенах и потолках, сломанные туалеты», — так описывают условия, в которых вынуждены учиться подростки, авторы публикации. Доведенные до отчаяния ученики рассказывают, как им приходится «сидеть на уроках, когда с потолка в ведра капала вода», постоянно перемещая парты, чтобы не промокнуть.

Ситуация усугубляется кадровым голодом, из-за которого школьники систематически пропускают занятия. «Около 10% учебных часов в течение года пропадает», — признает министерство образования, однако профсоюзы настаивают, что в неблагополучных районах ситуация гораздо страшнее, и учащиеся теряют до целого учебного года из-за невозможности найти замену отсутствующим учителям. Глубинный кризис подпитывается социальным расслоением - дети из неблагополучных семей учатся в таких же неблагополучных школах.

Пока правительство Франции обещает разобраться с «обоснованными» претензиями на переполненность классов и ветхость зданий, тысячи школьников продолжают выходить на улицы, вступая в ожесточенные стычки с полицией, применяющей слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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