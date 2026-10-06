Лицеи Франции закрыты: власти сдались перед протестами

Во Франции до конца недели приостановили занятия в лицеях из-за протестов

Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить до конца недели занятия в лицеях для проведения внутренних дебатов, заявил премьер-министр Себастьян Лекорню. О решении он сообщил, выступая в нижней палате парламента.

По словам Лекорню, начиная с четверга расписания полностью унифицируют, чтобы руководство каждой школы могло уделить время внутренней демократии. Соответствующее распоряжение директора уже получили.

Премьер отметил, что власти фиксируют рост числа требований, которые выдвигают старшеклассники. При этом в разных учебных заведениях они отличаются.

Лекорню заявил, что нельзя ограничиваться только порицанием насилия, если внутри школ не ведется продуктивная политическая дискуссия. Руководителям предстоит организовать сбор информации о требованиях и найти на них ответы.

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками.

Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние. До этого мэр Салон-де-Прованса Николя Иснар призвал временно закрыть подросткам доступ к соцсетям.

Посольство США во Франции призвало американцев избегать мест проведения демонстраций. Власти ожидали, что в среду на улицы выйдут от 150 тыс. до 200 тыс. демонстрантов.

Полиция задержала тысячи школьников.

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