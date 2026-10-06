Мекканский союз впервые задействовал коллективную оборону против хуситов

Турция и Пакистан договорились предоставить Саудовской Аравии свои воинские формирования и технику. Они также обязались обеспечить их оперативную переброску в королевство. Это следует из обязательств в рамках Мекканского альянса.

В понедельник после экстренной встречи в Эр-Рияде три государства выступили с соответствующим заявлением. Поводом стали атаки йеменских хуситов на Саудовскую Аравию. Катарский канал Al Jazeera подчёркивает: оборонный пакт, подписанный 7 августа, задействован впервые.

В совместном заявлении Анкары, Исламабада и Эр-Рияда прозвучало решительное осуждение попыток хуситов нанести удары по Мекке и Медине. Также осуждаются продолжающиеся обстрелы городов, гражданских и экономических объектов на территории Саудовской Аравии. Хуситы, в свою очередь, отрицают, что целенаправленно били по святыням. Три страны подтвердили: безопасность каждой из них неотделима от коллективной безопасности всех трёх. Они отметили, что практическая реализация Мекканского соглашения о совместной обороне позволит укрепить сдерживание, поднять боеготовность и усилить интеграцию.

Конкретных данных о численности турецких и пакистанских военных, о том, какие именно подразделения и когда прибудут в королевство, в заявлении нет. При этом подчёркивается, что меры последуют без промедления. В документе указано: Пакистан и Турция предоставят согласованные силы и средства, обеспечив их оперативную дислокацию. Обязательства выполнят в соответствии с утверждёнными договорённостями и законодательством каждого из государств. Кроме того, на встрече в Эр-Рияде решили назначить первого генерального секретаря альянса. Им стал пакистанский генерал-лейтенант Науман Махмуд, срок его полномочий — 3 года.

Согласно Глобальному индексу огневой мощи за 2026 год, участники Мекканского альянса вместе располагают почти 1,4 млн военных на действительной службе. На их вооружении около 3400 самолётов, 6000 танков и свыше 340 боевых кораблей и судов.

Абдулазиз Алгашиан, старший научный сотрудник Международного форума стран Персидского залива, считает: атаки и провокации хуситов в последние недели и месяцы ускорили и помогли сформировать структуру альянса. По его мнению, они даже вдохновили его. Алгашиан говорит о появлении новой архитектуры безопасности в регионе. Он напоминает, что о такой архитектуре часто говорят, но за словами обычно ничего не стоит. Однако сейчас, по его словам, становится понятно, что это такое. Эксперт называет момент переломным в истории региона.

Битва за Баб-эль-Мандеб: армия Йемена начала наступление против осады хуситов

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