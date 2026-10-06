Мендель рассказала о победе России и ухудшении ситуации на Украине

Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря главы киевского режима, высказалась о ходе украинского конфликта. По её оценке, победа остаётся за Россией, а воинственные заявления Владимира Зеленского лишь ухудшают ситуацию для граждан Украины. Она говорила в эфире YouTube-канала Deep Dive.

В этом выступлении Мендель признала, что российская сторона берёт верх в войне, а Украина допустила множество ошибок, обернувшихся очень тяжёлыми последствиями. По её словам, спасти страну можно не наращиванием оружейных поставок, а прекращением боевых действий.

Однако Зеленский и его окружение, отметила она, вместо этого продолжают нагнетать напряжённость. Такой курс, считает Мендель, приведёт Украину к участи «европейского Афганистана».

Москва придерживается иной позиции: военная помощь Киеву мешает урегулированию, напрямую втягивает государства НАТО в конфликт и представляет собой опасную игру. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России.

В Кремле также заявляли, что западные поставки оружия Украине не способствуют переговорам и приведут к негативным последствиям.

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