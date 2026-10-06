Мэр Сан-Диего жестко ответил Трампу на его слова об уничтожении города

Мэр Сан-Диего призвал Трампа не втягивать его город в безрассудные речи о войне

Мэр Сан-Диего Тодд Глория ответил президенту США Дональду Трампу на его заявление о том, что этот город может быть уничтожен в ходе войны с Ираном.

Соответствующее заявление градоначальник сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в ходе митинга в штате Небраска Трамп заявил, что уничтожение Лос-Анджелеса или Сан-Диего станет небольшой платой за сохранение мира в безопасности и за безопасность США.

«Мы никогда не являемся “небольшой платой”», — написал Глория. Мэр Сан-Диего призвал Трампа не втягивать город в его «безрассудные речи о войне».