Минфин США вернул пошлины на $180 млрд после решения суда

Бессент заявил, что США были вынуждены вернуть компаниям пошлин на $180 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа была вынуждена в 2026 году осуществить возврат таможенных пошлин на сумму около $180 млрд, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. По его словам, подобное больше не повторится.

Бессент сказал об этом на мероприятии в Пенсильвании. Он отметил, что удалось сократить дефицит по отношению к ВВП на 2025 год, однако в этом году пришлось вернуть $180 млрд доходов от пошлин.

Глава Минфина заявил, что рассчитывает продолжить сокращение дефицита и долга. Других деталей его выступления не приводится.

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение Трампом импортных пошлин в отношении других стран. Они вводились под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций.

В апреле Погранично-таможенная служба США сообщила о начале возврата таможенных пошлин, взимание которых было признано судом незаконным.

Решение Верховного суда стало одним из крупнейших ограничений торговых полномочий президента США за последние годы. Возврат средств затронул импортеров, которые оспаривали введенные сборы.

Трамп неоднократно использовал пошлины как инструмент давления на торговых партнеров. После решения суда администрации пришлось пересматривать часть торговой политики и искать другие правовые основания для ограничений.

Трамп ужаснул союзников волной новых пошлин против десятков стран.

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