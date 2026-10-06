Министр обороны Израиля заявил о готовности к полномасштабному конфликту

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ готов к возможным агрессивным действиям со стороны ПНА и связанной с ней организации "Танзим".

Кац заявил, что в случае эскалации Армия обороны Израиля перейдет к полномасштабному наступлению в соответствии с подготовленным планом.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них – гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

За атакой ХАМАС последовал конфликт, перемирия в ходе которого удалось достичь в ноябре 2025 года.

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