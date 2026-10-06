Минобороны раскрыло результаты отряда «Арбат» под командованием Гаспаряна

Минобороны России сообщило о результатах разведывательно-штурмового отряда «Арбат», входившего в добровольческий корпус. Командиром подразделения был Айк Гаспарян, удостоенный звания Героя России. Он принимал участие в специальной военной операции с 2023 года.

За время СВО личный состав отряда под руководством Гаспаряна уничтожил более 117 огневых точек противника, 87 боевых бронированных машин и 300 беспилотников различных типов. Кроме того, бойцы захватили 63 вражеских опорных пункта.

Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая звезда» родственникам погибшего. Он поблагодарил семью за воспитание сына как настоящего патриота и мужественного защитника Отечества. От имени министра обороны, начальника Генерального штаба и всего коллектива Евкуров выразил соболезнования и восхищение подвигом Гаспаряна как офицера, человека и командира.

В военном ведомстве также отметили, что Гаспарян неоднократно рисковал жизнью, спасая подчинённых и вынося раненых с поля боя. Он лично участвовал в разработке и подготовке операции «Поток-3» по прорыву обороны в районе населённого пункта Суджа. Ранее сообщалось, что группировка «Восток» освободила Голубково в Запорожской области, создав плацдарм для наступления на Новониколаевку.

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