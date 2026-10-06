Мишустин сказал, что страны Запада будут работать с Россией в сфере технологий

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказал уверенность, что недружественные по отношению к России западные страны в будущем станут взаимодействовать с Россией в сфере технологий.

Реплика прозвучала в ходе осмотра Медведевым выставки "Цифровые решения".

"Абсолютно увере, что, несмотря на турбулентность и на санкционную политику недружественные страны все равно придут к тому, что будут взаимодействовать с Россией", - сказал Медведев.

Президент России Владимир Путин в середине мая 2025 года заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: "Не рой другому яму – сам в нее попадешь" и "Куплю билет и не поеду назло кондуктору".

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