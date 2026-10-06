Мишустин выступит на форуме в Москве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в работе форума «Цифровые решения» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
По данным кабмина, председатель правительства выступит на главной пленарной сессии и осмотрит экспозицию форума.
В мероприятиях также примут участие вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минцифры Максут Шадаев.
Форум посвящен развитию цифровых технологий и их внедрению в различные сферы экономики. Другие подробности не приводятся.
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