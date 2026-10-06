Мишустин заявил, что РФ не может допустить зависимость от чужих технологий ИИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что РФ не может допустить зависимости от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта.

Мишустин заявил, что страны, претендующие на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость от своих решений других государств.

Реплика прозвучала в ходе пленарной сессии пленарной сессии "Результаты. Возможности. Перспективы" форума "Цифровые решения".

Российский премьер сказал, что российские власти будут способствовать формированию условий для новыций в сфере технологий искусственного интеллекта.

Правила закупок в России, по словам премьера, меняют для стимулирования долгосрочного спроса на отечественный ИИ.

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