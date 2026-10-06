...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 760

На Гаити перенесли выборы президента

На Гаити перенесли выборы президента на неопределенный срок

На Гаити перенесли выборы президента на неопределенный срок
Фото: m97/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Временный избирательный совет Гаити решил перенести на неопределенный срок проведение выборов президента в карибской республике. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Сроки, которые были установлены ранее, перенесены. Новые даты сообщат дополнительно в рамках принятия обновленного календаря выборов.

Изначально выборы должны были состояться 13 декабря. А второй тур при необходимости провели бы 21 февраля 2027 года. Сейчас страну возглавляет президентский совет переходного периода, который должен подготовить условия для организации всеобщих выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что около 12 человек погибли в результате нападения членов банды в коммуне Грос-Морн на севере Гаити. Нападение произошло после операции многонациональных Сил по подавлению банд в этой коммуне.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX 

Подписаться

Автор:

Что еще почитать