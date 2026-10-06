На Украине анонсировали значительное сокращение числа чиновников

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своём Telegram-канале проинформировал, что госаппарат страны ждёт существенное сокращение. Число заместителей министров уменьшится примерно на 20%, а заместителей руководителей других органов власти — почти на 18%.

По его словам, на первом этапе предполагается ликвидировать более четырёх тысяч вакантных должностей. Премьер подчеркнул, что количество уволенных замминистров будет зависеть от объёма задач.

Корецкий отметил, что ключевым элементом реформы станет функциональная диагностика госаппарата. Планируется проверить, какие функции выполняют органы и отвечают ли они текущим реалиям и приоритетам государства. Только после этого будут определены структура и окончательная численность. Премьер также подчеркнул, что цель сокращений — оптимизация и повышение эффективности работы госаппарата.

Ранее, 5 октября, Корецкий сообщал, что Украина столкнулась с крупнейшим бюджетным кризисом с 2022 года. Из-за этого в стране заморозили все несрочные расходы, включая восстановление повреждённых зданий и инфраструктуры.

Читайте также:

На Украине сократят численность чиновников

Зеленский уволил Сырского и назначил Драпатого главкомом ВСУ