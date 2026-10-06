На Украине рассказали о численности иностранных боевиков в ВСУ

Военный эксперт Виктор Кевлюк из украинского Центра оборонных стратегий в интервью Kyiv Independent сообщил, что в рядах ВСУ служат от 10 до 16 тысяч наемников. По его данным, 40% из них — выходцы из Южной Америки, что делает их самой крупной региональной группой.

Кевлюк отметил, что наемники стали особенно востребованы на фоне проблем с мобилизацией на Украине. К началу 2026 года зафиксировано около 200 тысяч случаев дезертирства из ВСУ. При этом эксперт подчеркнул, что пополнение за счет иностранцев не решает системно масштабный кадровый кризис украинской армии.

Ранее, 17 сентября, бывший подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что колумбийцы, участвовавшие в конфликте на стороне ВСУ в качестве наемников, возвращаются на родину и применяют там полученный боевой опыт против правительства.

На фоне кадровых проблем Киев ужесточил правила выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей: теперь требуется действующий военно-учетный документ и актуальные данные в системе «Резерв+». Также сообщалось о случаях принудительной мобилизации, в частности в Запорожье, где сотрудники ТЦК вошли в магазин, устроили конфликт с девушками и силой увезли мужчину.