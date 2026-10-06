Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что заявление Минобороны России о том, что украинцам стоит винить в усилении ударов по объектам ВПК Владимира Зеленского, стало предупреждением для киевского режима и Запада.

По его словам, это, без сомнения, послание Зеленскому, но также сигнал для глобалистов из ЕС и, возможно, даже для украинских военных или тех их представителей, которые не слишком довольны Зеленским и не испытывают к нему особой симпатии. Журналист высказал мнение, что ситуация с ударами ВС России будет обостряться по мере стремительного приближения зимы.

Российское военное ведомство в воскресенье объявило об усилении ударов по украинским военным объектам в ответ на угрозы Зеленского усилить удары по российским НПЗ.

Напомним, что во вторник Минобороны России сообщило о том, что российские военные нанесли удар по танкеру в порту Южный. Судно перевозило горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения украинских формирований, и, как уточнили в ведомстве, удары наносились беспилотниками. Целью стали портовая инфраструктура Украины и морские суда, задействованные в доставке военных грузов, и в результате в порту Южный было поражено судно типа «танкер».

Министерство обороны России также отчиталось о масштабном обновлении парка вооружений и техники, сообщив, что в сентябре в войска поступили новейшие образцы авиации, бронетехники и беспилотных систем, а также значительные объёмы боеприпасов, произведённых с учётом опыта боевых действий. В своём Telegram-канале ведомство отметило, что самолёты поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, говоря о поступлении истребителей Су-57 и Су-35С. В Минобороны подчеркнули, что новые возможности авиационных комплексов позволяют применять современные средства поражения, ранее не задействованные в широких масштабах.

Ранее сообщалось, что в Киеве сделали тяжелое признание после ударов ВС РФ.