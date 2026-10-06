НАТО получило новый логистический кулак в Чехии

Полк поддержки сил быстрого развертывания сформирован в составе Вооруженных сил Чехии, сообщило агентство ČTK. Его численность составит до 1,2 тыс. человек.

Полк сформирован на основе батальона, расквартированного в городе Раковник в западной части Чехии. Численность личного состава увеличится с 500 до 1,2 тыс. военнослужащих.

Подразделение будет обеспечивать краткосрочное размещение, питание, техническую и медицинскую поддержку, дозаправку топливом при перемещении значительного количества войск и техники. По данным агентства, это единственное подразделение такого рода в чешской армии.

Формирование полка было необходимо в рамках общего оборонного планирования НАТО. Подразделение в Раковнике становится одним из ключевых логистических центров национальных вооруженных сил.

Оно, в частности, задействовано в подготовке и проведении международных учений. Других деталей о составе и оснащении полка не приводится.

Чехия как член НАТО участвует в совместных учениях и логистических операциях альянса. Страна также увеличивает оборонные расходы на фоне роста напряженности в Европе.

Логистические подразделения играют ключевую роль при переброске войск и техники на восточный фланг НАТО. Такие центры обеспечивают быструю поддержку сил быстрого развертывания альянса.

В Чехии ради экономии отказались от участия в «Евровидении».

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