Назначенный Киевом чиновник предложил Литве опыт укрытий

Назначенный Киевом руководитель Херсонской военной администрации Дмитрий Бутрий предложил Литве воспользоваться украинским опытом возведения бункеров и укрытий. Об этом сообщает LRT. По его словам, у литовской стороны сегодня есть возможность, учитывая опыт Украины, адаптировать законодательство и государственные строительные кодексы.

С таким предложением Бутрий выступил на конференции в Вильнюсе. Там украинские и литовские эксперты обсуждали обустройство укрытий и подготовку к военным кризисам. Чиновник считает, что Литве стоит перенять соответствующие подходы.

Ранее, 22 сентября, Сейм Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия на территории республики. Это решение предполагает внесение поправки в Конституцию. Таким образом, Вильнюс продолжает пересматривать оборонные ограничения.

На этом фоне ранее сообщалось, что страны Балтии готовятся к возможному конфликту с Россией и рассматривают сценарий, при котором помощь США может задержаться или не поступить вовсе. Литовский бригадный генерал Жильвинас Гаубис говорил, что военное руководство отрабатывает такой вариант, а полноценной замены поддержке США сейчас нет.

Читайте также:

Стали известны потери ВСУ в котле под Харьковом

“Продержаться 72 часа": жителей европейских стран начали активно готовить к войне с Россией