Назван самый надежный способ уничтожения вант у моста через Днепр в Киеве

Выяснилось, как мост в несколько тысяч тонн может обрушить лазерная подсветка

Вантовые мосты в Киеве, по которым российская армия в начале прошлой недели начала наносить удары, могут быть разрушены очень быстро с помощью подсветки цели. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

Военный эксперт напомнил, что мосты и переправы — цель, в которую попасть довольно проблематично. По словам эксперта, как показывают расчеты, чтобы разрушит мост, надо запускать не один беспилотник или самолёт, а целую группу.

- Скажем, направить сразу 12 самолётов, целую эскадрилью, чтобы нанести удар полным боекомплектом. Или придумать более новую и неожиданную для противника тактическую систему, - отметил эксперт.

Кроме того, по словам Владимира Попова, есть и другой вариант, который может привести к точному попаданию по цели и полному разрушению моста.

- Можно, допустим, сделать лазерную подсветку цели, - сказал генерал. - Это могут сделать диверсионно-разведывательные группы или завербованные люди. Точку контроля может также держать специальная беспилотная система наведения, которая работает где-то в стороне. Тогда уже запускаются боеприпасы, получают корректировку всех отклонений. Только так можно с гарантией попасть по цели, чтобы ванты моста сами разрушили мачту. Если это произойдет, то мост упадет сам, потому что ему держаться будет не на чем. Ведь несколько тысяч тонн висит в воздухе...Так нужно подходить к вопросу разрушения моста.