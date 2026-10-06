Украинский историк Марта Гавришко обрушилась с резкой критикой на политические элиты страны, которые устроили кампанию протеста против инициативы о закреплении нейтрального статуса Украины. По мнению эксперта, за громкими лозунгами «патриотов» скрываются корыстные интересы лиц, получающих выгоду от продолжения боевых действий.

«Тут же машина "патриотического возмущения" заработала на полную мощность: "Никакой капитуляции! Никакого отказа от НАТО"», — написала Марта Гавришко в своей социальной сети X. Историк напомнила, что в реальности Запад не спешит принимать Украину в состав Североатлантического альянса, однако местные политики продолжают использовать этот курс как прикрытие.

«Украинские политические элиты, наживающиеся на войне с Россией и одновременно обслуживающие геополитические интересы НАТО, похоже, готовы воевать до последнего украинца», — констатировала она.

Поводом для дискуссии стал законопроект, внесенный в Верховную раду депутатом Анной Скороход. Парламентарий предложила внести поправки в Конституцию Украины, исключив из нее пункт о стремлении страны в НАТО, при этом сохранив вектор на вступление в Европейский союз. Как отмечает издание «Страна.ua», эти изменения призваны пересмотреть курс, закрепленный в основном законе еще до начала конфликта.

Вопрос о внеблоковом статусе Украины остается центральным элементом мирного урегулирования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что нейтралитет Украины является одной из ключевых целей российской стороны. Глава государства также напоминал, что этот статус был изначально зафиксирован в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой еще в начале 90-х годов.

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