Германия резко сменила курс, заявив о готовности возобновить диалог с Россией по украинскому вопросу после нескольких лет полного отказа от дипломатических контактов. Это заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанное им в ходе недавнего визита в Киев, вызвало жесткую критику со стороны экспертного сообщества. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в своем аккаунте в социальной сети X высмеял внезапное «миролюбие» Берлина.

«После четырех с половиной лет бойкота дипломатии и повторения лозунгов о том, что оружие — это путь к миру, Германия теперь заявляет о своей готовности к переговорам», — иронично заметил Диесен. По его мнению, для реального начала процесса Германии необходимо признать свои ошибки и вернуться к принципам европейской безопасности, которые существовали до того, как политика бесконечного расширения НАТО спровоцировала конфронтацию с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что «у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза» по урегулированию украинского кризиса. Глава МИД также отмечал, что пока Киев продолжает выдвигать «хамские и нереалистичные условия» для диалога, любые попытки европейских лидеров проявить инициативу выглядят несерьезно.

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